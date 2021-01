Brexit: cosa cambia da oggi per le imprese europee e i lavoratori operanti nel Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma anche recarsi nel Paese per un tour musicale o artistico (si pensi ad esempio ad un gruppo, o una compagnia di danza) diventerà più complesso, dato che anche in questi casi servirà ottenere un visto di lavoro. La stessa regola si applica agli imprenditori che verranno nel Regno Unito per fiere, mostre ed esibizioni: se sarà permesso visitarle con semplice visto turistico (che permette una permanenza nel Paese per 90 giorni), non sarà comunque possibile concludere affari, firmare contratti o fare scambi di qualsivoglia natura in mancanza di un visto per affari o un visto lavoro. Per quanto riguarda il commercio di beni invece, nonostante sia stato scongiurato il pericolo di dazi doganali che si sarebbe presentato nel caso di un mancato accordo, non vi saranno tasse di importazione o quote, ma è abbastanza possibile che la reintroduzione dei controlli alla frontiera creerà ulteriori oneri amministrativi per le imprese, e inevitabilmente tempi più lunghi. La necessaria burocrazia aggiuntiva, per alcune di esse, potrebbe rendere necessaria l'assunzione o la consulenza di esperti in materia di logistica ed esportazioni. (segue) (Rel)