Brexit: cosa cambia da oggi per le imprese europee e i lavoratori operanti nel Regno Unito (4)

- Altro settore che subirà notevoli mutamenti è quello dei servizi finanziari, uno dei grandi esclusi dall'accordo commerciale. A causa della mancanza di qualsiasi previsione anche in tale ambito, istituti bancari, assicurazioni, fondi pensione e altri operatori finanziari britannici non potranno operare in alcun modo nell'Unione europea (e viceversa), a meno che questi non aprano una filiale in territorio Ue e richiedano apposita autorizzazione all'Autorità bancaria europea. Questo, nelle scorse settimane, ha causato l'immediata terminazione della maggior parte dei conti bancari presso banche britanniche intestati a cittadini britannici residenti in Ue, ed è plausibile ipotizzare che una simile soluzione possa essere adottata per i cittadini Ue residenti nel Regno Unito. Il ministero dell'Economia italiano tuttavia ha deciso che vi sarà un periodo di transizione che permetterà agli operatori britannici di continuare a fornire servizi in Italia per un periodo limitato. (Rel)