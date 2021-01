Mai così tanti davanti alla tv per il messaggio di fine anno, per Mattarella oltre 15 milioni di spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso ieri sera, è stato seguito da 15 milioni e 272 mila telespettatori. L'anno precedente, secondo i dati diffusi da Rai Quirinale, i cittadini che avevano seguito il discorso del capo dello Stato erano stati 10 milioni e 205 mila, con uno share del 60 per cento. Rispetto al 2019 si registra perciò un aumento di circa 5 milioni di telespettatori. I dati si riferiscono alle tv generaliste e ai canali tematici. Nel 2015, per il primo messaggio di Mattarella, i telespettatori furono 10 milioni e 75 mila, con uno share del 56 per cento; nel 2016 10 milioni e 60 mila (58,63); nel 2017 9 milioni e 700 mila (55,58); nel 2018 10 milioni 525 e mila 49 (62,13). Il discorso di Mattarella di ieri risulterebbe anche quello più seguito dal 1986, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell'Auditel.Mattarella ha parlato di tempo di “costruttori” e non di “illusori vantaggi di parte”. Il 2021 dovrà essere l’anno del rilancio e delle riforme strutturali dell’Italia. E gli unici cambiamenti ammessi sono quelli che fanno bene al Paese. Il capo dello Stato, parlando per la prima volta in piedi alla Vetrata, al piano terra del Quirinale, ha ricordato tutte le sofferenze e i sacrifici vissuti nell’anno della pandemia. Il suo pensiero è andato prima di tutto ai medici e a tutto il personale sanitario e poi a quanti sono stati maggiormente colpiti dalla crisi.L’Italia, come tutto il mondo, “ha pagato un prezzo molto alto” per l’emergenza sanitaria, ha sottolineato Mattarella. “La pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella nostra società. Ha acuito fragilità del passato. Ha aggravato vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove – ha osservato -. Ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche. Abbiamo perso posti di lavoro. Donne e giovani sono stati particolarmente penalizzati. Lo sono le persone con disabilità. Tante imprese temono per il loro futuro. Una larga fascia di lavoratori autonomi e di precari ha visto azzerare o bruscamente calare il proprio reddito. Nella comune difficoltà alcuni settori hanno sofferto più di altri”.Il capo dello Stato perciò ha invitato a fare buon uso delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea che, mai come in questa circostanza, “si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini”, facendo un balzo in avanti. “Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale, che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse, possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto”, ha rimarcato.“Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la propria parte”, ha poi auspicato Mattarella, invitando tutti a pensare al bene del Paese. “Non viviamo in una parentesi della storia – ha precisato -. Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova”. Insomma, nella fase della ricostruzione “non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono”. Per il presidente “la sfida che è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l’unità morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le diversità di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà”. Nel suo discorso, Mattarella non ha mancato poi di sottolineare l’importanza del vaccinazione, che è una scelta di responsabilità e un dovere verso gli altri, e ha invitato tutti gli italiani a non abbassare la guardia contro il virus rispettando le misure di sicurezza fino a quando la campagna vaccinale non darà i suoi frutti.(Rin)