Usa-Cina: Joe Biden muove i primi passi sul terreno minato delle ostilità commerciali

- Le relazioni strategiche e commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina si preannunciano come il terreno più scivoloso e problematico per il presidente eletto degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, che nel confronto con Pechino dovrà bilanciare una serie di pressioni contrastanti all'interno e all'esterno della sua amministrazione. I quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca hanno mutato profondamente l'ecosistema degli scambi globali: l'attacco frontale dell'inquilino uscente della Casa Bianca al multilateralismo economico, incarnato dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e dagli accordi regionali di libero scambio, è stato e resta oggetto di durissime critiche da parte del Partito democratico Usa. Trump è però riuscito a reimporre l'interesse economico nazionale come fattore imprescindibile delle decisioni politiche a Washington, quantomeno sul piano dialettico, come dimostra la doppia linea faticosamente mantenuta da Biden nel corso della recente campagna elettorale: da un lato, il sostegno convinto al multilateralismo sul fronte internazionale, specialmente nei confronti dei tradizionali alleati degli Usa; dall'altro, l'impegno a rafforzare il programma “Buy American”, teso a rilanciare l’industria manifatturiera statunitense rendendola destinataria privilegiata delle commesse dello Stato federale.Il cambio di paradigma verso la digitalizzazione e l'ecosostenibilità promosso con convinzione dagli organismi internazionali e dai grandi attori economici, come chiave per la ripartenza globale dopo la pandemia di coronavirus, sembra destinato a chiudere almeno in parte la stagione del "mercantilismo" trumpiano. Ciononostante, il livello di conflittualità raggiunto negli ultimi anni dalle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, e ulteriormente alimentato da nuovi dazi e sanzioni nelle ultime settimane, è destinato a influenzare significativamente le politiche commerciali della futura amministrazione presidenziale statunitense: lo dimostra la cautela recentemente esibita da Biden in merito al pur criticato accordo commerciale di "Fase uno" tra i due Paesi, e la mancata indicazione da parte del presidente eletto della figura che assumerà l'incarico di prossimo segretario del Commercio Usa.Nei mesi scorsi Biden ha più volte segnalato di voler impostare una relazione meno conflittuale con Pechino; il futuro presidente è sottoposto a pressioni fortissime in questo senso dalle grandi aziende statunitensi e dai partner internazionali degli Stati Uniti. Contrariamente a Trump – un outsider della politica – Biden ha alle spalle una carriera di 44 anni a Washington, declinata in una fitta rete relazionale: come evidenziato dal "Wall Street Journal", "uno stuolo di ex collaboratori di Biden è ora impegnato a Washington in rappresentanza di centinaia di grandi aziende, gruppi commerciali e compagnie straniere". La campagna elettorale del candidato democratico ha goduto del sostegno finanziario di Wall Street, e tale sostegno si è già tradotto in decine di nomine all'interno della squadra di transizione e della futura amministrazione del presidente eletto. Due esempi di primissimo piano, in questo senso, sono Antony Blinken e il generale Lloyd Austin, scelti rispettivamente per guidare i dipartimenti di Stato e della Difesa della prossima amministrazione presidenziale: entrambi hanno lavorato come "D.C. Partners" di Pine Island Capital Partners, una grande società d'investimento specializzata nel settore aerospaziale e della difesa. Secondo il "Wall Street Journal", il team di transizione di Biden include già almeno 40 lobbisti ed ex lobbisti registrati, a cominciare dal presidente della campagna di Biden, Steve Ricchetti, che a gennaio potrebbe anche assumere il ruolo di responsabile degli Affari intergovernativi della Casa Bianca. L'interesse dei grandi attori economici è teso al ridimensionamento della conflittualità tra le due maggiori potenze globali, per scongiurare lo scenario di una "nuova Guerra fredda" e di una divisione dei mercati globali in sfere di influenza tra loro contrapposte (il cosiddetto "decoupling", o "disaccoppiamento").Il democratico Biden non sembra trovarsi però nella posizione di assecondare troppo apertamente gli interessi dei grandi capitali: lo scandalo delle e-mail del figlio Hunter, e le indagini federali a carico di quest'ultimo, che pure sono emerse soltanto dopo le elezioni presidenziali, hanno evocato lo spettro, prontamente agitato dai Repubblicani, di una presunta influenza di Pechino sul presidente eletto. Come accaduto per Trump con lo scandalo "Russiagate", le accuse e i sospetti di vicinanza a una potenza avversaria, a prescindere dalla loro fondatezza, con ogni probabilità costituiranno un limite significativo alla libertà d'azione di Biden sul fronte della politica estera, impedendogli di procedere con decisione verso una distensione economica con la Cina. Dall'apparato dell'intelligence Usa sono già giunti segnali in questo senso: William Evanina, responsabile del controspionaggio presso l'Ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale Usa, ha denunciato all'inizio di questo mese una "campagna d'influenza sotto steroidi" intrapresa dalla Cina nei confronti dei collaboratori più vicini a Biden. Durante una videoconferenza organizzata dal think tank Aspen Institute, Evanina ha accusato Pechino di aver tentato di influenzare gli sforzi degli Stati Uniti per sviluppare vaccini contro il coronavirus. Tale accusa pare trovare un'eco nella più recente pubblicazione di una presunta lista di quasi due milioni di membri del Partito comunista cinese (Pcc), che avrebbe infiltrato propri esponenti in numerose grandi aziende globali, incluse le società farmaceutiche Pfizer e Moderna."Abbiamo anche assistito a un'accelerazione, che avevamo previsto, degli sforzi della Cina per riorientare le proprie campagne di influenza verso la nuova amministrazione (Biden)", ha dichiarato Evanina. Negli ultimi giorni, le accuse di vicinanza alla Cina hanno investito anche esponenti di primo piano del Partito democratico come Eric Swalwell, membro della commissione Intelligence della Camera, accusato di aver coltivato per anni un'ambigua relazione con una una donna cinese, tale Fang Fang, rivelatasi una spia di Pechino, nonché finanziatrice di diversi esponenti californiani del Partito democratico. Nel clima di maccartismo che caratterizza ormai la politica Usa sin dall'elezione di Trump, nel 2016, qualunque apertura esplicita di Biden nei confronti di Pechino comporterebbe pesanti rischi sul piano politico e del consenso interni. Le raccomandazioni rivolte allo stesso Biden dal rappresentante per il Commercio Usa uscente, Robert Lighthizer, in merito alla linea da adottare nei confronti della Cina, paiono celare un avvertimento in questo senso: intervistato dall'emittente "Cnbc", Lighthizer ha dichiarato che il futuro presidente dovrebbe "tenere la Cina sulla graticola", e assicurarsi che Pechino tenga fede agli impegni dell'accordo di "Fase uno", ricorrendo alle leve tariffarie già utilizzate da Trump su merci cinesi per 370 miliardi di dollari.Nei mesi scorsi Biden ha espresso un giudizio negativo in merito all'accordo provvisorio negoziato da Trump con la Cina: a detta del presidente eletto democratico, l'unilateralismo di Trump, unito all'alienazione dei tradizionali alleati degli Stati Uniti, ha indebolito la posizione di Washington nei confronti della Cina, anziché rafforzarla. In una recente intervista al "New York Times", però, Biden è parso tornare sui suoi passi, escludendo la revoca immediata dell'accordo o dei dazi a carico delle merci cinesi dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Un'indicazione più precisa in merito alla strategia della prossima amministrazione Biden giungerà dalla figura che sarà chiamata a guidare il dipartimento del Commercio. I media statunitensi hanno ventilato il nome di due imprenditrici: l'ex presidente di Dreamworks Animation e presidente di Ariel Investments, Mellofy Hobson, e Meg Whitman, ex amministratrice delegata di Hewlett Packard, che nel 2010 tentò la candidatura a governatrice della California col Partito repubblicano. (Nys)