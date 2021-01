Viaggio tra le librerie indipendenti milanesi, nel 2020 lettori aumentati e più attenti al quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 aumentano i lettori in Italia: a ottobre la percentuale di cittadini (15-74 anni) che dichiara di aver letto un libro (compresi eBook e audiolibri) negli ultimi dodici mesi si attesta al 61 per cento, contro il 58 per cento del 2019 e il 55 per cento del 2018. A rilevarlo è l'indagine "La lettura e i consumi culturali nell'anno dell'emergenza", a cura del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Mibact e dell'Associazione italiana editori (Aie), con la collaborazione di Pepe Research. Nonostante l'aumento della platea di chi legge libri cartacei acquistati online (38 per cento dei lettori), le librerie però resistono. A ottobre dichiarano di frequentarle il 67 per cento dei lettori, dato sì inferiore al 2019 (era il 74 per cento) ma in netto recupero rispetto al 20 per cento di maggio. Ed è così anche per le librerie indipendenti milanesi, nonostante il capoluogo lombardo sia in una delle regioni italiane più colpite dalla pandemia da Coronavirus. Intervistando diverse realtà indipendenti a Milano, in zone della città a volte opposte, dal centro alla periferia, il quadro delineato dall'indagine rispecchia quello riscontrato dai proprietari delle librerie di quartiere, diventate sempre più un luogo di ritrovo: o pareggi di vendite rispetto all'anno scorso o addirittura aumenti di fatturato. Mariana è uno dei soci della libreria "Covo della Ladra" in via Scutari, vicino a via Padova, nella zona nord della città: "Quest'anno c'è stata più attenzione per gli esercizi commerciali di prossimità, molti lettori che prima magari erano più orientati verso il centro invece adesso hanno riscoperto quello che hanno sotto casa, almeno nel nostro quartiere". I librai milanesi non si sono fatti cogliere impreparati: già prima della pandemia tutti avevano servizi di consegne a domicilio e durante il primo e secondo lockdown si sono attrezzati per continuare a recapitare i libri direttamente a casa dei propri lettori, vecchi e nuovi."Quest'anno, nonostante i due mesi di chiusura, registriamo una crescita a doppia cifra - ha dichiarato Vittorio Graziani, della libreria Cento Fiori in piazzale Dateo - durante il lockdown facevamo consegne direttamente noi, in qualche modo è stato anche un modo per fidelizzare molte più persone del quartiere, i clienti vedevano me, non un corriere, e questo ha contribuito a creare una relazione ancora più profonda". Ci sono state comunque diverse iniziative che hanno provato a creare una rete tra le librerie indipendenti, anche per provare a intercettare parte di quella clientela che normalmente si rivolgeva ai grandi colossi dell'e-commerce. Tra queste "Libri da Asporto" e "Bookdealer", servizi ai quali ha aderito anche la storica libreria in via San Vittore, Il Trittico: "Avevamo un servizio nostro di consegna a domicilio, siamo stati sempre attivi anche attraverso i nostri canali social, ma abbiamo aderito a 'Libri da Asporto' in prima battuta, un portale che ha portato in giro il nome delle realtà librarie operative e questa cosa ci ha garantito di lavorare su piazze assolutamente imprevedibili: abbiamo spedito non solo a Milano ma anche in Sicilia o in Trentino. Siamo stati tra i primi ad aderire anche a Bookdealer, un meccanismo ancora in rodaggio, che però è una rete importante che favorisce il circuito delle librerie indipendenti, non tanto per lo stoccaggio, che rimane all'interno dei nostri negozi, ma a livello organizzativo". Oltre a una maggiore attenzione da parte dei lettori per le realtà di quartiere, tutti i librai milanesi hanno sottolineato l'importanza della nuova legge sul libro, entrata in vigore dal 25 marzo 2020, in pieno lockdown. "Questa legge - ha spiegato Graziani della Libreria Cento Fiori - è stata importantissima, costruita sul modello francese, che prevede uno sconto massimo che tutti possono fare, grandi gruppi compresi, al 5 per cento, non più al 15 per cento come si faceva una volta"."Si sono inoltre molto regolamentati - ha proseguito Graziani - anche i tempi e i modi delle campagne promozionali degli editori. Questo ha fatto sì, in parole povere, che tutti giocassimo alle stesse regole, e secondo me è stato un fattore che ha portato, insieme agli altri, a un aumento della clientela nelle piccole librerie". Tra gli aiuti arrivati dalle istituzioni sono stati citati da molti i bandi alle biblioteche. "Sono stati incentivati da settembre, anche noi abbiamo partecipato, abbiamo rifornito un paio di biblioteche e fondazioni private che erano già nostri clienti, ma che hanno avuto più potere d'acquisto rispetto al passato", ha raccontato Mariana della libreria "Covo della Ladra". Tra gli aiuti sono stati citati anche i prestiti di 25 mila euro per le imprese, il credito d'imposta del decreto Cura Italia ma anche "il bando del Comune di Milano di sostegno ai luoghi di cultura, che - ha precisato Davide Mosca, direttore della Libreria Verso, in corso di Porta Ticinese - è stato interessante, ma durante il lockdown ci sono state anche altre iniziative come la possibilità di finanziamenti agevolati". Si deve comunque pensare anche al futuro, e nonostante le previsioni dei direttori e proprietari di librerie indipendenti milanesi siano positive, la fetta di mercato destinata all'online è sempre in crescita e questo è un dato di fatto che necessariamente comporta delle riflessioni. "Temo - ha spiegato Mosca - che entro un anno, anche in una situazione normale, circa la metà dei libri saranno venduti online in Italia. Diventa fondamentale quindi ogni anno fornire un servizio nuovo e diverso, toccare altre corde che il pacco anonimo e la tecnologia non toccano. Tutto questo va dal pacchetto regalo e il biglietto che viene fatto in libreria per Natale fino ai consigli nella scelta, tutto quello che ancora l'uomo riesce a fare rispetto agli algoritmi e all'informatica pura"."È decisivo - ha proseguito il direttore della Libreria Verso - che le persone si sentano prima cittadini o lettori e poi consumatori. Il diritto del lettore di essere consigliato, di avere uno scambio personale, dovrebbe venire prima del diritto al cambio e del diritto alla velocità, che sono tipici dell'ottica solo del consumatore. Solo le scelte etiche ormai possono salvare, in ogni campo, dall'ecologia alla politica fino al campo economico e civile. Ormai pare chiaro che sia necessaria una consapevolezza e una responsabilità etica, perché non si può più rinviare alla prossima generazione il problema". "Quando tutto ritornerà alla normalità, cosa rimarrà di questo flusso nelle piccole librerie?", si è domandato Graziani di Cento Fiori. "Molto - la sua risposta - dipende da come ci siamo mossi in questi mesi. Noi abbiamo avuto un'occasione: maneggiare e relazionarci a tante persone in più, ora bisogna vedere se il nostro comportamento in questo periodo è stato buono, da quello che siamo come realtà". Una visione per il futuro roseo espressa anche dal proprietario della Libreria il Trittico, che ha dovuto anche affrontare le difficoltà legate ai lavori della M4: "Il futuro io lo vedo perfetto e positivo - deve essere così - ma è determinato semplicemente da una propensione che poi abbiamo bene o male tutti quando ci alziamo alla mattina: andiamo a lavorare. Due giorni prima del lockdown ero nello sconforto più totale, mi sono detto 'è finita', tra il cantiere e il Covid, però il giorno dopo ero qui alle sei e mezza del mattino. Bisogna essere sul campo e presenti, perché la libreria è anche un'attività come qualsiasi altra: se alla fine del mese non paghi i fornitori, il padrone di casa e lo stipendio, dopo 20 giorni chiudi". (Rem)