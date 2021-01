Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente tre mesi prima dell'annuncio della normalizzazione dei rapporti tra Israele e i due Paesi del Golfo e alla vigilia del giuramento del governo israeliano, Pompeo si è recato a Gerusalemme il 13 maggio scorso per discutere del ruolo della Cina in Israele, della sicurezza in Medio Oriente e del contrasto all’Iran. In quell'occasione, la tempistica del viaggio, nel pieno della pandemia da coronavirus, ha suscitato parecchi interrogativi da parte degli analisti e della stampa locale. Quest’ultima, in particolare, si è concentrata sulla posizione di Israele – storico alleato di Washington – nell’aperto conflitto tra Stati Uniti e Cina acuito dalla pandemia sanitaria. I media israeliani, infatti, hanno rivelato le forti preoccupazioni di Washington per la presenza di investimenti cinesi in Israele, soprattutto nel settore delle biotecnologie, proprio nel momento in cui la comunità scientifica internazionale è in fermento per trovare un vaccino o un meccanismo in grado di sconfiggere il virus Sars-Cov-2, responsabile della Covid-19. (segue) (Res)