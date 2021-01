Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra Usa e Cina si sono acuite con la diffusione della Covid-19, sullo sfondo della guerra commerciale che va avanti da anni. E’ in questo contesto che vanno letti i timori di Washington per la crescente presenza cinese in Israele, ma anche in altri Paesi della regione, come il Libano. In particolare, gli Stati Uniti hanno avanzato timori legati alla sicurezza sia per la presenza di investitori cinesi nel porto di Haifa, nel nord di Israele, che in altre infrastrutture. Non ha stupito, quindi, che Pompeo sia giunto in Israele in un momento cruciale per il paese che dopo ben 18 mesi di stallo istituzionale avrebbe avuto un nuovo governo naufragato la scorsa settimana. (segue) (Res)