Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali (6)

- Un rapporto diffuso lo scorso aprile da Rand, un think tank finanziato in parte dagli Usa, intitolato “Investimenti cinesi nella tecnologia e nelle infrastrutture israeliane: implicazioni sulla sicurezza di Israele e Stati Uniti”, evidenzia che Washington dovrebbe preoccuparsi maggiormente dagli investimenti cinesi nella tecnologia israeliana, che potrebbe dare alla Repubblica popolare un vantaggio sia militare che economico. Inoltre, gli investimenti cinesi nelle infrastrutture vitali di Israele potrebbero portare danni economici, sociali e ambientali se venissero danneggiate. Secondo lo stesso rapporto vi è incompatibilità tra gli interessi israeliani e cinesi in Medio Oriente, in particolare per gli stretti legami di Pechino con Teheran. La Cina ha fornito centinaia di milioni di dollari di armi all'Iran dal 2000, ha collaborato con il programma missilistico iraniano e con i programmi nucleari e si oppone all'azione militare contro la Repubblica islamica. Inoltre, alcune società che lavorano in Israele, come Zte e China Railway Tunnel Group, hanno anche fatto affari con l'Iran. Infine, la politica estera della Cina va contro gli interessi di Israele anche in altri modi. La Cina, per esempio, non considera il movimento sciita libanese Hezbollah come un gruppo terroristico, a differenza di Israele. (segue) (Res)