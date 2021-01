Capodanno: Coldiretti, consumi in forte calo ma per il cenone spopola Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di contenimento hanno poi determinato una netta riduzione dei commensali, con una media di meno di 4 persone (3,7) sedute a tavola contro le 9 dello scorso anno. Più di tre italiani su quattro (76 per cento) secondo la Coldiretti dichiarano di aver rinunciato a vedere i parenti durante le feste di fine anno per rispettare le norme in vigore. Anche per questo quasi un italiano su due (47 per cento) si è detto pronto a denunciare di persona alle forze dell’ordine eventuali comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti, veglioni abusivi o party clandestini. Un indagine Coldiretti/Ixe’ rileva poi che il 23 per cento degli italiani ha valutato questa possibilità solo sul momento se denunciare oppure no, a fronte di un 30 per cento che, invece, aveva spiegato di non aver intenzione di rivolgersi alle forze dell’ordine anche se i vicini violano le regole. (Rin)