Brexit: cosa cambia da oggi per le imprese europee e i lavoratori operanti nel Regno Unito

- Fare impresa o anche semplicemente lavorare nel Regno Unito a partire da oggi, primo gennaio 2021, potrebbe non essere così semplice come è stato sinora. Con la fine della libertà di circolazione delle persone infatti, uno dei pilastri fondanti dell'Unione europea, cesserà automaticamente il diritto di lavorare nel Paese per i cittadini europei, italiani inclusi. Se da un lato questa "ratio" era stata voluta per fermare l'arrivo di manodopera poco qualificata proveniente dal Continente, dall'altro questo avrà l'inevitabile effetto di rendere più difficile operare professionalmente nel Regno per qualsiasi cittadino, indipendentemente dalle proprie qualifiche e dal proprio capitale. A partire dal primo gennaio infatti, per lavorare nel Paese occorrerà un visto lavoro, che si potrà ottenere raggiungendo almeno 70 punti nel nuovo sistema predisposto dal governo di Londra. Di questi, 50 saranno "non negoziabili", ottenibili attraverso prova di "competenze adeguate" (per alcune professioni si richiede un dottorato di ricerca), conoscenza della lingua inglese certificata e offerta di lavoro, e 20 invece saranno "negoziabili", tra cui il livello di "bisogno" o meno di determinate professioni nel mercato britannico e il salario percepito (idealmente superiore alle 25 mila sterline all'anno, circa 28 mila euro netti). (segue) (Rel)