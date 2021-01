Brexit: cosa cambia da oggi per le imprese europee e i lavoratori operanti nel Regno Unito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una questione a parte riguarda invece per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Una delle mancanze maggiori riconosciute nell'accordo commerciale post-Brexit riguarda l'assoluta assenza di qualsiasi previsione riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali. A partire dal primo gennaio terminerà il regime di riconoscimento reciproco attualmente in vigore tra Regno Unito e Ue, il quale consente a professionisti come medici, avvocati, architetti o ingegneri di operare e liberamente fornire servizi in tutta l'Unione. Questo vorrà dire che i professionisti che vorranno offrire servizi (come ad esempio consulenze) nel Regno Unito dovranno munirsi del titolo professionale britannico, il ché potrebbe tradursi nel dover superare nuovamente un esame abilitativo, questa volta in un Paese estero. Un problema analogo riguarderà i diritti di spostamento di mezzi di trasporto all'interno dell'Unione europea. Per quanto riguarda il trasporto aereo, diverse compagnie (tra cui Wizz Air, Ryanair ed EasyJet) hanno preso provvedimenti affinché i propri consigli di amministrazione allargati fossero costituiti a maggioranza da membri Ue estromettendo i propri membri britannici, dato che il diritto Ue prevede che solo compagnie a maggioranza europea possano gestire tratte interne all'Unione. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, le licenze rilasciate dal Regno Unito alle aziende operanti nel settore non saranno più valide nell'Ue, e viceversa, e lo stesso varrà per gli operatori di trasporto su strada. Quest'ultimi non potranno quindi più beneficiare del diritto di accesso automatico, e dovranno fare domanda di licenza presso le autorità europee o britanniche per continuare ad operare tratte tra Regno Unito e Unione europea. (segue) (Rel)