Sanità, imprese, lavoro e casa: le sfide del 2021 per Zingaretti e Raggi

- Il 2020, che verrà ricordato come l’anno della pandemia Covid, lascia al 2021 una pesante eredità non soltanto sul fronte sanitario, ma anche economico e sociale. Il Lazio, che include la Capitale d’Italia dove risiede quasi la metà degli abitanti di tutto il territorio regionale, fa i conti con un bilancio di 163.051 contagi e 3.769 vittime totali al 31 dicembre, ma anche con un piano vaccinale avviato a livello nazionale e partito proprio da Roma il 27 dicembre. Dal 31 marzo al 15 dicembre, come emerge dal rapporto Altems dell’Università cattolica del Sacro cuore, il Lazio ha registrato ogni mille abitanti un’incidenza del 24,2 per cento dei contagi, in ottava posizione in una classifica che va dal 10,4 per cento della Calabria al 54,4 per cento della Valle d’Aosta. Al 15 dicembre se in Italia si è registrata una mortalità media di circa 1,1 individui ogni mille abitanti, nel Lazio la percentuale è stata dello 0,52. A fronte dello scenario profilato dalla pandemia il sistema sanitario, anche regionale, è andato incontro a una profonda trasformazione. Il Lazio – rendiconta il report Altems – solo nella prima fase dell’emergenza sanitaria ha incrementato del 42 per cento, ovvero di 237 posti letto, le terapie intensive: al 15 dicembre erano 943, a fronte delle 571 del pre-emergenza. Il nuovo personale medico immesso nella rete del sistema sanitario regionale, però, si assesta a una crescita del solo 8 per cento rispetto al 2018, pari a 652 unità. E tra i nuovi assunti, al 15 dicembre, il 41 per cento è inquadrato a tempo indeterminato, il 54 per cento a tempo determinato e il 5 per cento con contratti di libera professione. Vale a dire che il 59 per cento dei nuovi medici ha accordi contrattuali a scadenza.La ripresa dell’occupazione, non solo in ambito sanitario, sarà una sfida nel 2021 per il Lazio. È preoccupante, infatti, lo scenario che emerge dall’indagine condotta dal sindacato territoriale della Uil con la collaborazione dell'istituto di ricerca Eures. Gli occupati residenti nel Lazio, in undici mesi di pandemia, sono scesi a 2,3 milioni di unità, a fronte di 2,42 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente: 115,8 mila occupati in meno pari a -4,8 per cento in termini percentuali, un decremento, peraltro, superiore al -2,6 per cento osservato su scala nazionale. Nel Lazio si concentra oltre il 20 per cento del totale delle perdite occupazionali subite dal nostro Paese durante il terzo trimestre del 2020. Sono diminuiti e di parecchio, inoltre, anche i soggetti in cerca di lavoro, ben il 39,3 per cento in meno rispetto all'anno precedente pari a -105,5 mila unità in termini assoluti. Un valore superiore al dato nazionale, che si ferma al -25,4 per cento corrispondente a un calo di 647,3 mila unità. In questo contesto a pagare le maggiori conseguenze sono le donne. L'occupazione femminile è scesa di 2,9 punti in termini tendenziali, mentre per gli uomini si segnala un decremento di un punto percentuale. Un risultato che traccia, prevedibilmente, un peggioramento del gap di genere sul lavoro, pur tenendo conto che le misure adottate dal governo a livello nazionale, come la cassa integrazione in deroga e il blocco dei licenziamenti in scadenza al 31 marzo del 2021, finora hanno salvato dalla disoccupazione almeno 120 mila lavoratori, contenendo l'impatto sociale della crisi che ha già visto crescere fortemente il numero delle famiglie trascinate sotto la soglia della povertà: la sola cassa integrazione, aumentata nel Lazio di ben 20 volte nel secondo e terzo trimestre 2020 (rispetto agli stessi periodi dell'anno precedente) ha infatti assorbito almeno 230 mila lavoratori, che hanno potuto conservare il proprio posto di lavoro in attesa della ripartenza.La situazione è disastrosa anche per quanto riguarda l’impresa privata e i consumi. Il report della Uil del Lazio registra una forte contrazione, nei soli mesi di aprile, maggio e giugno del 2020, delle nuove iscrizioni nel registro delle imprese: -37,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sui consumi la contrazione è del -11,8 per cento, una perdita di circa 12,6 miliardi, ovvero 2.147 a testa, determinato anche dal calo del reddito medio. Il crollo dei consumi si è fatto sentire in particolare in questo periodo di feste. La Confcommercio di Roma ha rilevato un calo complessivo della spesa in regali di natale del 16 per cento, pari a un divario di 1,7 miliardi di euro che separa i 9 miliardi del 2019 dai 7,3 del 2020. Solo il 17,3 per cento della tredicesima dei romani è stato destinato ai regali, mentre la maggior parte, oltre il 67 per cento, è stata utilizzata per acquisti inerenti alla casa o per pagare tasse e bollette. Per questo Confcommercio Roma ha stimato una riduzione del 31 per cento delle spese superiori ai 300 euro e un lieve incremento (dal 91,6 al 94,2 per cento) di quelle inferiori ai 300 euro. Di fatto si è ridotto il valore degli acquisti, mentre la spesa media per i regali di natale è stata solo in leggero calo: dai 170 euro di media del 2019 ai 167 euro del 2020. Ciò che è radicalmente cambiato, invece, è la scelta degli acquisti: +12 per cento per gli abbonamenti a piattaforme streaming e +7,2 per cento per i buoni regalo digitali; un pesante calo, invece, si registra per l’acquisto di biglietti per spettacoli e concerti, -29 per cento, e per i trattamenti di bellezza, -25 per cento, per le evidenti restrizioni imposte dalla pandemia.A corollario di questo quadro il 2021 si apre con un drammatico aumento della povertà. Le associazioni di carità hanno stimato un incremento di oltre il doppio del numero dei poveri assistiti e le prime difficoltà registrate dalle famiglie che hanno perso il lavoro, o hanno visto una forte contrazione del reddito, hanno a che fare con il pagamento delle spese inerenti all’abitazione: affitti, mutui, bollette e manutenzione. In undici mesi di pandemia, l’Unione inquilini a Roma ha rilevato 50 mila famiglie che hanno presentato domanda per accedere ai contributi affitto Covid di maggio. Nella Capitale dal 2010 al 2019 sono state emesse circa 65 mila sentenze di sfratto, di cui oltre il 90 per cento per morosità, e la lista inevasa di richieste di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale a oggi supera le 13 mila domande. Nel 2020 nella Capitale sono stati assegnati, stando alle rilevazioni dell’Unione inquilini, 280 alloggi Erp, un numero notevolmente esiguo rispetto alla lista d’attesa.Il 2020 lascia così in eredità al 2021, nel Lazio e in tutta Italia, numeri che da un lato fotografano uno scenario drammatico ma dall’altro evidenziano chiaramente quali saranno le sfide, e di conseguenza le priorità, a cui le istituzioni locali di concerto con quelle nazionali dovranno rivolgere la loro attenzione nel nuovo anno.(Rer)