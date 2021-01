Usa-Cina: Biden muove i primi passi sul terreno minato delle ostilità commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il cambio di paradigma verso la digitalizzazione e l'ecosostenibilità promosso con convinzione dagli organismi internazionali e dai grandi attori economici, come chiave per la ripartenza globale dopo la pandemia di coronavirus, sembra destinato a chiudere almeno in parte la stagione del "mercantilismo" trumpiano. Ciononostante, il livello di conflittualità raggiunto negli ultimi anni dalle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, e ulteriormente alimentato da nuovi dazi e sanzioni nelle ultime settimane, è destinato a influenzare significativamente le politiche commerciali della futura amministrazione presidenziale statunitense: lo dimostra la cautela recentemente esibita da Biden in merito al pur criticato accordo commerciale di "Fase uno" tra i due Paesi, e la mancata indicazione da parte del presidente eletto della figura che assumerà l'incarico di prossimo segretario del Commercio Usa.