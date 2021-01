Usa-Cina: Biden muove i primi passi sul terreno minato delle ostilità commerciali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi Biden ha espresso un giudizio negativo in merito all'accordo provvisorio negoziato da Trump con la Cina: a detta del presidente eletto democratico, l'unilateralismo di Trump, unito all'alienazione dei tradizionali alleati degli Stati Uniti, ha indebolito la posizione di Washington nei confronti della Cina, anziché rafforzarla. In una recente intervista al "New York Times", però, Biden è parso tornare sui suoi passi, escludendo la revoca immediata dell'accordo o dei dazi a carico delle merci cinesi dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Un'indicazione più precisa in merito alla strategia della prossima amministrazione Biden giungerà dalla figura che sarà chiamata a guidare il dipartimento del Commercio. I media statunitensi hanno ventilato il nome di due imprenditrici: l'ex presidente di Dreamworks Animation e presidente di Ariel Investments, Mellofy Hobson, e Meg Whitman, ex amministratrice delegata di Hewlett Packard, che nel 2010 tentò la candidatura a governatrice della California col Partito repubblicano. (Nys)