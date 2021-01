Mattarella: è tempo di costruttori e non di vantaggi di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tempo di “costruttori” e non di “illusori vantaggi di parte”. Il 2021 dovrà essere l’anno del rilancio e delle riforme strutturali dell’Italia. E gli unici cambiamenti ammessi sono quelli che fanno bene al Paese. E’ questo il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato agli italiani e a tutte le forze politiche, sociali ed economiche nel suo tradizionale discorso di fine anno. Il capo dello Stato, parlando per la prima volta in piedi alla Vetrata, al piano terra del Quirinale, ha ricordato tutte le sofferenze e i sacrifici vissuti nell’anno della pandemia. Il suo pensiero è andato prima di tutto ai medici e a tutto il personale sanitario e poi a quanti sono stati maggiormente colpiti dalla crisi. (segue) (Rin)