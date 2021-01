Mattarella: Conte, anno si apra con speranza e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo il mio più vivo apprezzamento per le parole del presidente Mattarella, dalle quali traspare il grande orgoglio per la strada che la nostra comunità è riuscita a percorrere insieme in un periodo così buio e difficile, ma anche l’importante richiamo ad avere ‘memoria di quel che abbiamo vissuto’ per onorare le vite dei nostri cari e per porre le basi della ripresa”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Questo nuovo anno deve aprirsi con fiducia, speranza e responsabilità, la stessa che, come ha ricordato il presidente Mattarella, dobbiamo avere nella consapevolezza che ‘ognuno dipende dagli altri’ - aggiunge -. Tra i tanti passaggi del suo discorso particolarmente significativi, quello in cui ha ricordato gli sforzi profusi dal nostro Paese per promuovere una solidarietà europea contro questa emergenza e il grande merito dell’Unione Europea di non aver mancato il suo appuntamento con la storia. È stata la solidarietà, nazionale e internazionale, a portarci fin qui, alle porte della rinascita. Ora arriva il compito più difficile, quello di continuare a restare coesi e di utilizzare rapidamente e al meglio le risorse utili a sostenere le persone più colpite da questa crisi, nella consapevolezza - come ha detto Mattarella - che ‘ora è il tempo dei costruttori’. Sono certo che ce la faremo”. (Rin)