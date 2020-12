Ue: Mattarella, ha fatto balzo in avanti, hanno prevalso valori comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il vaccino e le iniziative dell’Unione Europea sono due vettori decisivi della nostra rinascita”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. “L’Unione europea è stata capace di compiere un balzo in avanti. Ha prevalso l’Europa dei valori comuni e dei cittadini – ha aggiunto -. Non era scontato. Alla crisi finanziaria di un decennio or sono l’Europa rispose senza solidarietà e senza una visione chiara del proprio futuro. Gli interessi egoistici prevalsero. Vecchi canoni politici ed economici mostrarono tutta la loro inadeguatezza. Ora le scelte dell’Unione Europea poggiano su basi nuove. L’Italia è stata protagonista in questo cambiamento”.(Rin)