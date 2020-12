Covid: Mattarella, serietà e collaborazione da parte di tutti per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno, ha auspicato serietà e collaborazione per ripartire dopo la pandemia. “Ci accingiamo – sul versante della salute e su quello economico – a un grande compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle forze economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi – ha sottolineato -. Serietà, collaborazione, e anche senso del dovere, sono necessari per proteggerci e per ripartire”.(Rin)