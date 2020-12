Covid: Mattarella, 2021 sia l’anno della ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Un anno in cui ciascuno di noi è chiamato anche all’impegno di ricambiare quanto ricevuto con gesti gratuiti, spesso da sconosciuti. Da persone che hanno posto la stessa loro vita in gioco per la nostra, come è accaduto con tanti medici e operatori sanitari”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno.(Rin)