Mattarella: serve unità, non inseguire illusori vantaggi di parte

- Nella fase della ricostruzione, dopo la pandemia, “non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. “La sfida che è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l’unità morale e civile degli italiani – ha spiegato -. Non si tratta di annullare le diversità di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà”.(Rin)