- “Esprimo un ringraziamento a Papa Francesco per il suo magistero e per l’affetto che trasmette al popolo italiano, facendosi testimone di speranza e di giustizia. A lui rivolgo l’augurio più sincero per l’anno che inizia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.(Rin)