Mattarella: Fico, sue parole indicano rotta da seguire

"Ci apprestiamo a metterci alle spalle un anno difficile, il più difficile dal dopoguerra ad oggi. Le parole del presidente Mattarella indicano la rotta da seguire per affrontare il 2021 e le numerose sfide che siamo chiamati a fronteggiare". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. "Il pensiero commosso - ha aggiunto Fico - va a chi ha perso la vita a causa della pandemia e il ringraziamento profondo va ai medici, agli infermieri, ai ricercatori che con sacrifici e spirito di abnegazione hanno combattuto e stanno combattendo questa guerra al virus. L'emergenza ha inciso sulle nostre vite e ha sottoposto la nostra società, il tessuto produttivo, la formazione dei giovani a prove senza precedenti. Per uscirne serve appellarsi ancora a quel senso di comunità che è stato un faro in questi mesi così complicati. Senso di comunità che deve ispirare il nostro agire come cittadini e istituzioni. Come classe politica abbiamo una responsabilità enorme e dice bene il Presidente della Repubblica quando afferma che 'non viviamo una parentesi della storia'. Non possiamo permetterci di osservare questo tempo, di viverlo e attraversarlo avendo solo cura di un proprio interesse di parte. In ogni azione di politica e istituzioni deve emergere una visione solida d'insieme, una tutela del bene collettivo che passa da un procedere coeso e determinato verso l'obiettivo comune: uscire dalla crisi e progettare con lungimiranza. Il tempo è ora. Non si può costruire nulla da soli. È un'illusione poterlo fare. Serve lavorare insieme, pensare e agire come una squadra, confrontandosi, sì, ma senza perdere di vista il fine da raggiungere che coincide con l'interesse di tutti". "Il presidente Mattarella - ha concluso Fico - ha usato la parola solidarietà più volte. La ripropongo perché credo sia la parola da segnare e mai dimenticare, una delle parole alla base della nostra Repubblica e dell'Unione Europea che - imparando dagli errori del passato - non ha fatto mancare il suo supporto in questi mesi. Solidarietà di una comunità degna di questo nome. Auguri di buon anno a tutti".