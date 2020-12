Covid: Mattarella, paura lasci il passo alla ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lotta al Covid-19 “sono emersi segnali importanti, che incoraggiano una speranza concreta. Perché non prevalga la paura e perché le preoccupazioni possano trasformarsi nell’energia necessaria per ricostruire, per ripartire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. “Nella prima fase, quando ancora erano pochi gli strumenti a disposizione per contrastare il virus, la reazione alla pandemia si è fondata anzitutto sul senso di comunità – ha ricordato il presidente -. Adesso stiamo mettendo in atto strategie più complesse, a partire dal piano di vaccinazione, iniziato nel medesimo giorno in tutta Europa”.(Rin)