Covid: Mattarella, mai Ue si è assunta compito così rilevante

- Per fronteggiare le gravi conseguenze economiche prodotte dal Covid-19 “sono in campo interventi europei innovativi e di straordinaria importanza. Mai un vaccino è stato realizzato in così poco tempo. Mai l’Unione europea si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. “Per il vaccino – ha osservato - si è formata, anche con il contributo dei ricercatori italiani, un’alleanza mondiale della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazione. La scienza ci offre l’arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi”.(Rin)