Mattarella: è tempo di costruttori e non di vantaggi di parte (3)

- Il capo dello Stato perciò ha invitato a fare buon uso delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea che, mai come in questa circostanza, “si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini”, facendo un balzo in avanti. “Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale, che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse, possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto”, ha rimarcato. (segue) (Rin)