Mattarella: è tempo di costruttori e non di vantaggi di parte (4)

- “Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la propria parte”, ha poi auspicato Mattarella, invitando tutti a pensare al bene del Paese. “Non viviamo in una parentesi della storia – ha precisato -. Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova”. Insomma, nella fase della ricostruzione “non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono”. Per il presidente “la sfida che è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l’unità morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le diversità di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà”. Nel suo discorso, Mattarella non ha mancato poi di sottolineare l’importanza del vaccinazione, che è una scelta di responsabilità e un dovere verso gli altri, e ha invitato tutti gli italiani a non abbassare la guardia contro il virus rispettando le misure di sicurezza fino a quando la campagna vaccinale non darà i suoi frutti. (Rin)