- “Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. “I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova”, ha aggiunto.(Rin)