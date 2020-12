G20: Mattarella, opportunità per rafforzare prestigio nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel momento in cui, a livello mondiale, si sta riscrivendo l’agenda delle priorità, si modificano le strategie di sviluppo ed emergono nuove leadership, dobbiamo agire da protagonisti nella comunità internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. “In questa prospettiva sarà molto importante, nel prossimo anno, il G20, che l’Italia presiede per la prima volta: un’occasione preziosa per affrontare le grandi sfide globali e un’opportunità per rafforzare il prestigio del nostro Paese”, ha aggiunto.(Rin)