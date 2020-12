Cultura: Mattarella, complimenti a Gorizia e Nova Gorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Complimenti e auguri ai goriziani per la designazione di Gorizia e Nova Gorica, congiuntamente, a capitale europea della cultura per il 2025”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. “Si tratta di un segnale che rende onore a Italia e Slovenia per avere sviluppato relazioni che vanno oltre la convivenza e il rispetto reciproco ed esprimono collaborazione e prospettive di futuro comune – ha spiegato -. Mi auguro che questo messaggio sia raccolto nelle zone di confine di tante parti del mondo, anche d’ Europa, in cui vi sono scontri spesso aspri e talvolta guerre anziché la ricerca di incontro tra culture e tradizioni diverse”.(Rin)