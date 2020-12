© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La solidarietà e la coesione come chiave per uscire definitivamente da questa stagione così difficile. Le parole del presidente Mattarella indicano la strada giusta per costruire l'Italia del 2021". E' il commento del ministro della Salute, Roberto Speranza, al discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Rin)