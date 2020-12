Napoli: oltre 60 kg di botti proibiti, denunciato venditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le attività di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti connessi alle attività di produzione, commercio, detenzione di manufatti e articoli pirotecnici, gli agenti della Tutela Ambientale hanno denunciato in stato di libertà un uomo, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplodente. Il soggetto, nonostante la sospensione della sua licenza di pubblica sicurezza, stava continuando la vendita abusiva di fuochi d'artificio nei pressi di via Botteghelle di Portici. L'attività posta in essere dagli agenti ha consentito il rinvenimento, nascosto in parte interna del locale, di 60kg di materiale esplodente costituito da artifizi pirotecnici professionali ad alto rischio di categoria F2, nella fattispecie "Batterie a Tubi di Lancio". I materiali pericolosi sono stati messi in sicurezza in attesa della convalida del sequestro.(Ren)