- A Torino domani, venerdì 1° gennaio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata, sono previsti 4.3 cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 351m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: neve.Piemonte: un impulso di aria fredda, scendendo dalla Francia, andrà ad attivare correnti cicloniche instabili sul nordovest italiano, dove è atteso un peggioramento del tempo. Molte nubi ovunque, con piogge sulla riviera ligure specie orientale, e neve fino in pianura sul Piemonte. Precipitazioni che risulteranno più consistenti sui settori orientali, dove potremo avere accumuli di 10/15 cm. Neve che farà la sua comparsa anche nell'entroterra genovese e savonese fino a quote molto basse. Deboli i fenomeni in Valle d'Aosta. Temperature massime in generale diminuzione. Tramontana fredda sulla Liguria, con mare mosso. (Rpi)