Covid: Conte, toccato con mano spirito solidarietà tante persone

- In questo anno scandito dalla pandemia “abbiamo vissuto momenti di grande unità ed abbiamo toccato con mano lo spirito di solidarietà di tante persone che sono rimaste impavide in prima linea”. E quanto scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Il presidente ha voluto sottolineare anche “il senso di responsabilità di tanti cittadini che hanno dato il loro contributo al bene comune semplicemente rispettando le regole. Ci siamo tenuti per mano tutti insieme, pur rimanendo distanti”. (Rin)