Covid: Mattarella, pandemia ferisce nostro modo di vivere

- “Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. “Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete – ha spiegato Mattarella -. Ad avere ospedali non investiti dall’emergenza. Scuole e Università aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per necessità e precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti. Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita”.(Rin)