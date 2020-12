Speciale infrastrutture: Libia, aeroporto Misurata riprende venerdì i voli verso Tunisi e Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Misurata ha annunciato che è prevista per venerdì la ripresa dei voli dallo scalo. L'aeroporto ha dichiarato in una nota che "venerdì prossimo è la data in cui l'aeroporto internazionale di Misurata riprenderà i suoi voli verso Tunisi e Istanbul". I passeggeri saranno tenuti a sottoporsi ad analisi per rilevare il coronavirus prima di recarsi in Turchia. "E' previsto un primo volo della Libyan Wing Lines, la cui destinazione sarà Tunisi", ha aggiunto, mentre gli orari dell'aeroporto verranno resi noti non appena disponibili. (Lit)