Regioni: Caveri, proposte governo su riparto fondi positive per Valle d'Aosta

- A seguito dell’approvazione del bilancio pluriennale dell’Unione europea, oggi, ha preso avvio il confronto politico tra il Governo e le Regioni, con un incontro convocato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per definire le assegnazioni delle risorse finanziarie europee alle Regioni, relative al periodo di programmazione 2021/27. Lo ha reso noto la Regione Valle d'Aosta: "La proposta dei criteri di riparto delle risorse finanziarie sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni, tuttavia sembra emergere sin da subito che le Regioni riceveranno un ammontare di risorse provenienti dall'Unione Europea per la coesione superiore al ciclo 2014/20, a cui si sommano le risorse per il cofinanziamento nazionale". (segue) (Ren)