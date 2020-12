Covid: nuovi casi positivi in Valle d'Aosta andranno a ospedale del campo e poi Variney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e l'Azienda Usl della Valle d'Aosta hanno comunicato in una nota "di aver appreso - per il tramite di una nota arrivata nel corso della serata di ieri - la disponibilità da parte dell'Istituto Clinico Icv-Isav di Saint-Pierre, a garantire l'assistenza sanitaria ai 33 pazienti Covid attualmente ricoverati presso la struttura di Saint-Pierre, fino alle loro dimissioni". E ancora: "Dal 1 gennaio, Icv-Isav ha comunicato di non essere più in grado di ricevere nuovi pazienti Covid positivi, una scelta fatta per consentire il recupero psico-fisico dei propri dipendenti. Nella lettera, viene inoltre precisato che la struttura di Saint-Pierre rimane comunque a disposizione per un'eventuale e futura valutazione volta a riattivare il Reparto Covid 35 posti letto, in un periodo ipotizzato 1° febbraio 2021-15 marzo 2021, qualora l'Rt in Valle d'Aosta dovesse risalire attestandosi oltre la soglia di 1,3".