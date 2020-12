Covid: Conte, 2021 sia anno del riscatto, riprendiamoci nostre vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2020 non lo dimenticheremo. Ora però è arrivato il momento di riprenderci le nostre vite, di lavorare per reinventare una società migliore”. Questo uno dei passaggi del messaggio pubblicato su Facebook dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Per il presidente Conte “il nuovo anno deve essere l’anno del riscatto. Ciascuno di noi farà la sua parte e tutti insieme lavoreremo alla ripresa e al rilancio dell’Italia”, ha aggiunto. (Rin)