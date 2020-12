Speciale infrastrutture: sisma Croazia, nuova scossa di magnitudo 3.7 nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificata questa notte una nuova scossa di terremoto a Petrinja, nell'area centrale della Croazia, di magnitudo 3.7 della scala Richter. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la scossa è di minore intensità rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi ed in particolare a quella di magnitudo 6.2 che il 29 novembre ha causato la morte di 7 persone e decine di feriti fra le località di Petrinja e di Majske Poljane. Prosegue intanto la consegna di materiale di soccorso e di alloggi temporanei per la popolazione che ha dovuto abbandonare le abitazioni. La ministra delle Infrastrutture Nikolina Brnjac e il vicepremier Tomo Medved hanno accolto a Glina, insieme al prefetto della città, una consegna di container per l'alloggio provvisorio della popolazione. "In meno di 48 ore, 83 alloggi provvisori sono arrivati a Glina. Credo che nei prossimi giorni copriremo l'intera contea di Sisak-Moslavina. Questa è la prova dell'impegno di tutti i dipartimenti del governo e della comunità locale", ha dichiarato Medved. Proseguono anche gli arrivi degli aiuti dai Paesi Ue attraverso il meccanismo di Protezione civile dell'Unione europea. I primi ad arrivare sono stati gli aiuti dalla Slovenia, con 4 container per gli alloggi provvisori, 12 letti a castello, 24 materassi e 200 sacchi a pelo. Oltre alla Slovenia hanno risposto alla richiesta croata l'Austria, l'Italia, la Grecia, la Romania, la Svezia, la Repubblica Ceca.SebSpeciale infrastrutture: Taiwan, China Airlines e Eva Airways sospendono voli con Londra da gennaioPechinoLe due compagnie aeree di Taiwan, China Airlines e Eva Airways, hanno annunciato che sospenderanno tutti i loro voli passeggeri e cargo tra Taoyuan e Londra a gennaio, sulla scia dell'ondata di casi causati dalla nuova variante del coronavirus identificata nel Regno Unito. Ogni ripresa dei voli dipenderà da come si evolverà la pandemia, hanno detto le due compagnie aeree. China Airlines ha portato 114 passeggeri da Londra a Taoyuan il 27 dicembre, tre dei quali sono risultati positivi alla Covid-19. È stato l'unico volo ad arrivare dal Regno Unito da quando il Centro di controllo e comando epidemico dell'Isola (Cecc) ha introdotto nuove regole in risposta al nuovo ceppo virale, che si ritiene sia fino al 70 per cento più contagioso di quello attuale che ha causato una pandemia globale. (Cip)