Speciale infrastrutture: la compagnia polacca Lot riceve i primi aiuti pubblici

- La compagnia di bandiera polacca Lot ha ricevuto la prima parte di aiuti pubblici. Si tratti di un aumento del capitale sociale di 1,1 miliardi di zloty (250 milioni di euro). "Lo sviluppo del piano di aiuti pubblici per Lot è iniziato e riguarda l'aumento del capitale", ha scritto il ministero dei Beni pubblici su Twitter. Qualche giorno fa lo stesso ministero aveva annunciato che il pacchetto di aiuti per Lot, adottato dal governo e approvato dalla Commissione europea, consentirà alla compagnia di continuare a operare di fronte alla pandemia e le consentirà di mantenere migliaia di posti di lavoro, non solo nel settore dell'aviazione civile. Nella nota è stato sottolineato che il possibile fallimento della compagnia aerea sarebbe inaccettabile dal punto di vista degli interessi economici e strategici del Paese, per questo motivo, il governo della Polonia ha deciso di fornire assistenza a Lot. La Commissione europea ha approvato due misure di aiuto da parte dello stato polacco per un totale di circa 650 milioni di euro per sostenere la compagnia aerea Lot in relazione alla pandemia di coronavirus. È stato indicato che le misure di aiuto includono un prestito agevolato di 400 milioni di euro e un apporto di capitale di circa 250 milioni di euro. (Vap)