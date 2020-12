Regioni: Caveri, proposte governo su riparto fondi positive per Valle d'Aosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri ha spiegato di ritenere "che questo sia un passaggio fondamentale per la definizione dei nuovi Programmi Operativi, che conterranno gli interventi e che saranno realizzati sul territorio regionale con i fondi europei". E quindi ha commentato: "Le proposte governative sulle allocazioni finanziarie sono un’indicazione piuttosto positiva per noi su cui, tuttavia, sarà necessario effettuare gli opportuni approfondimenti tecnici, in vista degli accordi da raggiungere a Roma. Ho già segnalato più volte come si debba ora lavorare a spron battuto per definire i contenuti esatti su come investire i diversi fondi europei negli anni a venire e avviare quanto prima il negoziato con la Commissione europea. A fronte della ripartenza post-pandemica, questo denaro risulterà utile per lo sviluppo della nostra Valle". (Ren)