Valle d'Aosta: Caveri, raggiunto target spesa di programma cooperazione Italia-Svizzera

- "Anche per quest’anno è stato raggiunto il target di spesa del Programma di Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera". Lo ha annunciato in una nota l’assessore regionale della Valle d'Aosta all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Luciano Caveri. Il target annuale di spesa, fissato per il 2020 ad euro 15.746.137,59, indica ogni anno la cifra minima che deve essere raggiunta, sommando tutte le spese effettuate dall’inizio della programmazione, per evitare una perdita di risorse finanziarie prevista dai regolamenti europei per penalizzare una scarsa capacità di utilizzo dei fondi messi a disposizione. Caveri ha spiegato: "Il risultato conseguito, che premia gli sforzi dei beneficiari di progetto e dei controllori in primis, è di straordinaria importanza, in quanto è stato conseguito in un anno in cui la capacità di spesa dei progetti Interreg è stata fortemente ridotta in conseguenza degli effetti della pandemia da Covid". Quindi ha concluso: "L’obiettivo, raggiunto nonostante tutte le difficoltà, permetterà di non rinunciare a risorse progettuali già destinate allo sviluppo del territorio regionale". +(Ren)