Covid: nel Lazio oggi 1.767 casi di cui 729 a Roma, 73 morti e oltre 16 mila tamponi

- Su oltre 16 mila tamponi (più 2.623 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 1.767 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 434 rispetto a ieri), di cui 729 a Roma. Inoltre, si registrano 73 decessi (più 7 rispetto a ieri) e più 984 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoverati e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi torna al 10 per cento. I casi a Roma città salgono a quota 700 - commenta l'assessore D'Amato -. Questi numeri non ci possono far stare tranquilli: abbiamo bisogno del massimo rigore e di responsabilità da parte di tutti anche in vista dei festeggiamenti di questa sera. Non diamo vantaggi al virus", conclude l'assessore. (segue) (Rer)