Covid: nuovi casi positivi in Valle d'Aosta andranno a ospedale del campo e poi Variney (2)

- Ma non è tutto: "Preso atto delle decisioni assunte dall’Istituto Clinico di Saint-Pierre, la direzione strategica dell’Azienda USL Valle d’Aosta, in accordo con l’assessorato regionale, ha provveduto a mettere in atto tutte le disposizioni necessarie per garantire le dimissioni dei pazienti positivi Covid in via di guarigione dai reparti dell’Ospedale Parini, secondo un ordine di priorità ben definito: precedenza verrà data all’impiego dell’Ospedale da Campo fino ad un massimo di 20 posti, a seguire la Struttura residenziale di Variney (che dal 1 gennaio sarà convertita in struttura sanitaria con 33 posti letto) ed infine, nell’eventualità di un aumento ulteriore di pazienti, saranno utilizzati ulteriori 20 posti letto della struttura G.B. Festaz, spazi messi a disposizione attraverso la riconversione parziale della Rsa". Questi interventi garantiranno di compensare la sospensione degli inserimenti prevista da Isav per tutto il mese di gennaio 2021. (Ren)