Speciale energia: Transneft fornirà 1,28 milioni tonnellate di petrolio alla Bielorussia a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio la compagnia russa Transneft prevede di fornire 1,28 milioni di tonnellate di petrolio alle raffinerie bielorusse. Lo ha affermato Igor Demin, consigliere presidenziale e portavoce di Transneft. "I piani per le forniture di petrolio per gennaio 2021 alle raffineria della Bielorussia sono pari a 1,28 milioni di tonnellate", ha detto Demin ai giornalisti. Secondo il consigliere presidenziale, il volume previsto delle forniture di petrolio alle raffinerie in Bielorussia a dicembre è stato di circa 1,6 milioni di tonnellate. Pertanto, a gennaio le forniture potrebbero diminuire del 20 per cento rispetto a dicembre. (Rum)