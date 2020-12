Brexit: raggiunto accordo di extremis tra Spagna e Regno Unito su Gibilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo e quello britannico hanno raggiunto un accordo in extremis a poche ore dalla fine dell'anno e conclusione del periodo di transizione per evitare una Brexit “dura” per Gibilterra. Secondo quanto riferito dalla ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, nel corso di una conferenza stampa, “Gibilterra è stata autorizzata ad applicare le politiche e i programmi dell'Ue, come Schengen o un regime doganale per le merci, i trasporti o l'ambiente”. Con questo accordo verranno meno i controlli doganali tra Gibilterra e la Spagna che avrebbero provocato notevoli disagi ai lavoratori e alle imprese di entrambi i Paesi. “Stiamo abbattendo le barriere per costruire un'area di prosperità condivisa”, ha detto sottolineato con soddisfazione la ministra Gonzalez Laya. (Spm)