Benevento: Mastella, inaugurata nuova sede cittadina della Comunità di Sant'Egidio

- "Inaugurata, nel quartiere di Santa Maria Degli Angeli, la nuova sede della Comunità di Sant’Egidio, una importante realtà che supporta le persone meno abbienti. In un momento in cui c’è particolare bisogno di generosità, la nostra amministrazione ha ritenuto importante affidare la struttura alla comunità di volontari, che, sul territorio cittadino, soprattutto in questa emergenza pandemica, sta mettendo in campo lodevoli iniziative di solidarietà". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella.(Ren)