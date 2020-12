Speciale infrastrutture: programma di rilancio per le aree agricole sdemanializzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei talloni d'Achille dello sviluppo della Polonia è stato senza dubbio la mancanza di attenzioni per le ex aree agricole demaniali: molte zone sono state completamente abbandonate. Lo ha detto il primo ministro Mateusz Morawiecki, spiegando la necessità di sostenere queste aree "La disoccupazione e la povertà sono aumentate bruscamente in queste aree e sono anche crollati i servizi pubblici", ha detto Morawiecki. "Vogliamo porre rimedio a questa ingiustizia in tempi relativamente brevi, in modo che nelle ex aree di proprietà statale torni la speranza in un futuro migliore. Stiamo avviando un nuovo programma di sostegno per le ex aziende agricole statali per un importo di 250 milioni di zloty (55 milioni di euro)", ha aggiunto Morawiecki. "L'aiuto sarà attuato nell'ambito del Fondo governativo per gli investimenti locali. Alcuni fondi per questi investimenti sono già andati ad alcune aree, ma vogliamo che i comuni possano presentare domande per importi da un minimo di 50 mila zloty (11 mila euro), ad un massimo fino a 5 milioni di zloty (1,1 milioni di euro)", ha detto il primo ministro sottolineando che i fondi possono essere assegnati, tra l'altro, per la costruzione di infrastrutture stradali, idriche, idriche e fognarie, l'ammodernamento di sale comuni, biblioteche e la costruzione di nuove, nonché lo sviluppo di parchi giochi e aree ricreative. (Vap)