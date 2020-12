Speciale infrastrutture: Anas, contratto d'appalto per lavori di costruzione del primo stralcio variante Casalpusterlengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas (Gruppo FS Italiane) ha stipulato con l'associazione temporanea di imprese Aleandri Spa – Consorzio Valori Scarl – Marcegaglia Buildtech S.r.l. il contratto d'appalto per i lavori di costruzione del primo stralcio della variante alla strada statale 9 "Via Emilia" a Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP 234, in provincia di Lodi. L'importo per la realizzazione della nuova opera ammonta a circa 138 milioni di euro. "La stipula è un risultato importante – ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini – perché segna un passo avanti nella valorizzazione infrastrutturale del Lodigiano. La variante fluidificherà gli spostamenti locali con benefici diretti per i residenti e per il territorio, contraddistinto da un tessuto produttivo solido che ha bisogno di infrastrutture in grado di assorbire anche i flussi veicolari dei grandi trasporti". Il progetto di intervento prevede la realizzazione di un nuovo tracciato lungo 7,1 chilometri con origine a nord di Casalpusterlengo, al km 283,450 della statale 9 "Via Emilia", e termine a sud del Comune dove si riallaccia con la statale all'altezza del km 275. Rientrano nel corpo interventi la realizzazione di ponti e viadotti per una lunghezza complessiva di 720 metri e 100 metri di cavalcavia. E' prevista inoltre la realizzazione di una bretella di collegamento di circa 930 metri con la statale Emilia alla quale sarà raccordata tramite una rotatoria a raso. La piattaforma stradale dell'asse principale sarà costituita da due carreggiate separate con due corsie per senso di marcia, per una larghezza complessiva di 22 metri, in analogia alle caratteristiche geometriche della statale 9 a sud di Casalpusterlengo, nel comune di Codogno. (Rin)