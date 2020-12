Speciale infrastrutture: De Micheli, si chiude un anno paradossale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in una intervista a "Il Foglio" dice che ""si chiude un anno paradossale: in qualità di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ho il mandato di sbloccare i cantieri ma poi non posso andare fisicamente a inaugurarli. Ho investito 11 miliardi e mezzo per la mobilità del futuro, il trasporto rapido di massa, il completamento delle metropolitane, ma poi le persone non possono spostarsi". Il numero uno del dicastero delle Infrastrutture e Trasporti, spiega di essere "la prima donna a guidare un ministero tipicamente maschile. I dirigenti apicali del ministero, nel bigliettino di auguri natalizi, mi hanno scritto una frase di Annibale che tradotta significa più o meno che, se non c'è un modo di fare le cose, io lo trovo sempre, perciò non mi stupisco se qualcuno si infastidisce...". Emblematico è il caso Autostrade. "Ho trattato quel dossier con particolare rigore, forse anche con rigidità. Quando c'è di mezzo una concessione il ruolo di vigilante è fondamentale perché i privati hanno il diritto di guadagnare legittimamente ma non devono approfittare del ruolo di monopolisti. Quanto alle polemiche, io sono abituata a fare le cose, non mi piace perdere tempo in chiacchiere", ha concluso De Micheli. (Res)